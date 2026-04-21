21 de abril de 2026 - 17:30
Militao se retira lesionado antes del descanso
Madrid, 21 abr (EFE).- El defensa del Real Madrid Eder Militao se retiró lesionado del encuentro de liga ante el Alavés, en el minuto 45 de la primera parte, tras intentar rematar un balón que se estrelló en el larguero.
El zaguero sudamericano, que ha estado gran parte de la temporada lesionado y que volvió a los terrenos de juego semanas atrás, notó algo en su rodilla derecha y pidió el cambio.
Se marchó del césped acompañado por los médicos del equipo y el alemán Antonio Rudiger salió en su lugar.