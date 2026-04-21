Real Madrid logra un triunfo sin brillo ante el Alavés en un Bernabéu dubitativo

El Santiago Bernabéu recibió a su equipo con un ambiente extraño. Hubo silbidos rutinarios al saltar al campo y pitos específicos para Vinícius por megafonía, además de para Camavinga en el tramo final. El equipo blanco, con las novedades de Carreras, Tchouaméni y Huijsen en el once titular, mostró una calma espesa durante la primera media hora, sin lograr conectar con su fútbol habitual.

La nota de preocupación la dio Éder Militão, quien se retiró al filo del descanso por un calambre que, afortunadamente, no pasó a mayores. Su lugar lo ocupó Rüdiger, quien inicialmente había sido reservado por el técnico.

El letargo madrileño se rompió gracias a Kylian Mbappé. Al minuto 30, un disparo del francés desde fuera del área contó con la complicidad de Jonny Otto, quien desvió el balón involuntariamente para dejar sin opciones a Sivera. Fue el gol número 24 de Mbappé en esta Liga, un tanto con guiño de la fortuna que liberó al equipo durante el resto de la primera mitad.

Tras el descanso, Vinícius Júnior se encargó de disipar las dudas. El brasileño transformó los pitos en aplausos con un potente disparo ajustado desde media distancia para firmar el 2-0. Tras el gol, el delantero realizó un gesto de perdón hacia la grada, sellando momentáneamente la paz con el feudo blanco.

Con el partido aparentemente controlado, Arbeloa dio entrada a Mastantuono, Brahim, Carvajal y al señalado Camavinga. Sin embargo, el Real Madrid no logró cerrar el encuentro con solvencia. El Alavés de Quique Sánchez Flores, que lucha por evitar el descenso, nunca bajó los brazos.

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Tras un aviso al palo de Parada, Toni Martínez anotó el 2-1 definitivo en el minuto 94. Este gol de última hora provocó que el Bernabéu despidiera a su equipo nuevamente entre silbidos, evidenciando que la crisis de juego no está del todo superada. Por su parte, el Alavés queda en una situación crítica, dependiendo del resultado del Elche ante el Atlético de Madrid para no caer en los puestos de descenso.