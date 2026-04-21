Brighton sin el paraguayo Diego Gómez, profundiza la crisis de Chelsea

Salvo un milagro deportivo, el club londinense no estará en la máxima competición continental el próximo curso, lo que pone en riesgo la continuidad de Liam Rosenior. El técnico, que firmó en enero un contrato por seis años y medio, no ha logrado mejorar los números de Enzo Maresca y, por el contrario, los ha empeorado. En un duelo donde no pudo contar con Diego Gómez, el Chelsea se vio desarmado desde el primer minuto por un Brighton que ya le supera en la tabla y sueña con jugar en Europa por segunda vez en su historia.

La superioridad local quedó clara desde el arranque, cuando Robert Sánchez sacó una mano espectacular a una volea de Kaoru Mitoma. Sin embargo, en el córner posterior, la defensa visitante fue incapaz de despejar y Ferdi Kadioglu marcó el primer gol. Antes de cumplirse los tres minutos, el Chelsea ya estaba obligado a remontar, pero nunca encontró el camino. De hecho, el marcador pudo ser de 2-0 al descanso si Trevoh Chalobah no hubiera salvado un balón en la línea tras un grosero error del portero Robert.

En la segunda mitad, pese a la entrada de Alejandro Garnacho para dar algo de desborde, el Brighton no bajó el ritmo y a los 56 minutos Hinshelwood sentenció la victoria en un contragolpe. La goleada pudo ser de escándalo de no ser por varias paradas milagrosas de Robert que frenaron la sangría, hasta que en el tiempo añadido Danny Welbeck redondeó el marcador sin oposición. A sus 35 años, el delantero inglés suma trece goles en esta Premier y llama a la puerta de Thomas Tuchel.

La caída libre del Chelsea se refleja en sus recientes resultados contra Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3) y Manchester United (0-1), sumando ahora este nuevo 3-0. El equipo no anota desde el 4 de marzo, cuando venció 1-4 al Aston Villa, lo que ha provocado su caída hasta la séptima plaza con 48 puntos, a siete del Liverpool. En esta jornada, el conjunto londinense corre el riesgo de ser superado por el Brentford, el Bournemouth, el Everton y el Sunderland, mientras que el Brighton se consolida en la sexta posición con 50 puntos.