Rival del Atlético en Liga afirma que Simeone alineará "un equipazo" pese a duelo europeo

“Tenemos que estar centrados en nosotros. Ellos sabrán cómo vienen”, dijo en una rueda de prensa el técnico, que añadió que el Atlético está haciendo una gran temporada “porque han jugado una final de Copa, están con los de arriba en la Liga y son semifinalistas de la Liga de Campeones”.

El vasco admitió que la alineación del Atlético en el partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de Liga puede condicionar su planteamiento y aseguró que “nunca se sabe” si para los intereses del Elche era mejor que el equipo madrileño, que aún tiene pendientes las semifinales de la Liga de Campeones, hubiera ganado la Copa del Rey -que perdió el sábado ante la Real Sociedad-.

“Ellos son un equipazo. Si no juega Sørloth lo hará Julián o Griezmann. Y si no viene Lookman lo harán Nico, Almada o Baena o chavales del filial a los que les va la vida en estas oportunidades”, explicó.

El técnico insistió en que más allá de lo que haga el Atlético es el Elche el que tiene que dar su “mejor versión”, aunque siempre teniendo en cuenta que se enfrenta a uno de los mejores equipos del mundo “con uno de los mejores entrenadores del mundo”.

Sarabia indicó que el Elche le ofrece “buenas sensaciones” y recordó que en su estadio se siente “fuerte”.

El Atlético, cuarto, con 57 puntos, no tiene ninguna opción de pelear por el título, que se jugarán entre el Barcelona (79) y el Real Madrid (70); por su parte, el Elche se encuentra en zona de descenso, en decimoctava posición, con 32 puntos, con sólo tres de desventaja respecto al decimotercero, el Rayo Vallecano.