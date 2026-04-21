VMG ratifica demanda contra Messi y la AFA por incumplimiento y conspiración

En una conferencia de prensa celebrada en Miami, el abogado principal del demandante, Ralph Patino, fue contundente sobre la implicación del astro argentino en el caso. “No solamente hay una causa por incumplimiento del contrato; hay una causa de falsificación y otra por conspiración. Messi sabía o debía de saber, basado en todas las circunstancias, que él tenía que jugar, y sabía que le iban a pagar; él es parte del esquema. No puede lavarse las manos”, sentenció el jurista.

Patino subrayó que la presencia del jugador no era opcional: “Fue una obligación de él jugar esa noche (...); hay repercusiones cuando uno hace algo así y fue su decisión; la AFA tiene que ser responsable también”, agregó, aunque precisó que el contrato fue suscrito con la asociación argentina y no está firmado por el jugador.

Los detalles del contrato millonario

La compañía de eventos, con sede en Miami, presentó la semana pasada una demanda en un tribunal de Florida por incumplir los términos de un contrato por 7 millones de dólares. En dicho acuerdo, VMG adquirió los derechos exclusivos de organizar y promover dos amistosos que la selección argentina disputó el pasado octubre contra Venezuela y Puerto Rico.

Según los demandantes, el contrato estipulaba que Messi debía participar “al menos 30 minutos en cada partido”, salvo en caso de lesión, enfermedad o fuerza mayor. Sin embargo, el delantero no jugó en el partido contra Venezuela, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami el 10 de octubre. La AFA “nunca ha dado una razón” de su ausencia, explicó Patino, antes de precisar que Messi disputó al día siguiente un partido oficial de la MLS con su equipo, el Inter Miami.

La “Cláusula Messi” y perjuicios económicos

El documento incluía una “cláusula Messi” por la que si el delantero no jugaba, la AFA debía reembolsar a la promotora un 25 % del monto del contrato. Dados los 5 millones de inversión para el primer partido, esa cifra asciende a 1,25 millones de dólares. Patino precisó que este caso es único porque la AFA no acostumbra a firmar contratos con cláusulas de jurisdicción y competencia territorial que la obliguen a litigar en EE.UU.

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A pesar de que el ’10′ participó en los actos de promoción del partido, no fue hasta el último momento cuando se comunicó que sería baja debido a supuestas molestias físicas. Como compensación, la AFA se ofreció a convocar otros partidos promocionados por VMG, pero los demandantes sostuvieron hoy que la asociación argentina acabó desistiendo sin ofrecer justificaciones.

Otras irregularidades denunciadas

La demanda también menciona que inicialmente se prometió que el partido de Miami enfrentaría a Argentina contra Brasil. Además, VMG aseveró haber perdido 1,3 millones de dólares por el partido contra Puerto Rico, que originalmente iba a disputarse el 13 de octubre en Chicago, pero acabó siendo trasladado a Miami por las protestas migratorias en esa ciudad.

El recurso legal abarca 11 cargos distribuidos entre Messi, la AFA y Julián Marcos Kapelan, agente que también está demandado, que incluyen:

- Incumplimiento de contrato.

- Enriquecimiento injusto.

- Conspiración civil.

- Inducción fraudulenta.

- Tergiversación negligente.

Fuente: EFE