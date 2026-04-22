China apuesta por subvencionar en extranjero a sus jóvenes talentos para mejorar su fútbol

El plan, lanzado por la Asociación China de Fútbol (CFA) junto al grupo asegurador Ping An, está dirigido a jugadores masculinos de once contra once de entre 15 y 23 años y tendrá una primera fase de cinco años, con financiación procedente de patrocinadores y fondos específicos.

Según la CFA, el programa prioriza el desarrollo individual de los jugadores y cubrirá gastos relacionados con su preparación profesional en el extranjero, al tiempo que prevé apoyar a equipos juveniles para que participen en torneos internacionales.

El presidente de la CFA, Song Kai, señaló que el objetivo es facilitar que los jóvenes futbolistas "puedan ir al extranjero, mantenerse allí y tener oportunidades de jugar", en un entorno que permita mejorar su capacidad competitiva.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de China por relanzar su fútbol tras años marcados por problemas estructurales, escándalos de corrupción y un rendimiento limitado de la selección nacional, en un contexto de desencanto entre los aficionados después de que el combinado masculino volviera a quedar fuera de una fase final mundialista, como ocurrió en la clasificación para el Mundial de 2026.