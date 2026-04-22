'Chiqui' Arce renuncia como entrenador de Libertad de Paraguay

"Yo creo que es un buen momento para darle un respiro, que venga otra gente, que le pueda dar esa luz a los jugadores", explicó el entrenador de 55 años, quien asumió la conducción de Libertad el 5 de diciembre pasado.

El también exseleccionador de Paraguay entre 2011 y 2012 y extécnico de Guaraní, Olimpia o Cerro Porteño, refirió que tenía "la decisión tomada" y la comunicó al plantel en el descanso del partido disputado anoche.

Libertad aceptó la renuncia de Arce y le agradeció en la red X por su "profesionalismo" al frente del equipo.

Con 17 partidos disputados en el Apertura, Arce registra seis victorias, tres empates y ocho derrotas al frente de Libertad, que marcha octavo en la tabla con 21 puntos.

Los resultados tampoco son alentadores en la fase grupos de la Copa Libertadores, donde el Gumarelo es colista de la llave H con dos derrotas acumuladas.

El estratega reemplazó en diciembre pasado al entrenador argentino Pablo Guiñazú y volvió a Libertad donde inició su carrera como entrenador, en la reserva de este club que comandó durante las temporadas de 2006 y 2007.