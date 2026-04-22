El Barcelona se disculpa en China tras polémica por una imagen con la bandera de Taiwán

El club difundió este miércoles un comunicado en la red social china Weibo -semejante a X, censurada en China- en el que expresó sus disculpas por "cualquier inconveniente causado" y aseguró que ha adoptado medidas para evitar que incidentes similares se repitan, después de que la imagen se viralizara entre internautas chinos.

Según explicó la entidad, la página en la que aparecía la fotografía estaba gestionada por un tercero y el contenido ya ha sido retirado, al tiempo que indicó que ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido.

El Barcelona precisó que la imagen procedía de la edición de 2025 de la Barça Academy Asia-Pacific Cup, un torneo juvenil vinculado a su programa internacional de formación, y subrayó que el socio responsable ha iniciado procesos internos para reforzar el control y la supervisión de contenidos.

Pese a la explicación, algunos usuarios cuestionaron la responsabilidad del club sobre los contenidos difundidos bajo su marca y reclamaron mayores garantías para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

El episodio se enmarca en una serie de controversias recientes de entidades deportivas y culturales internacionales en China por contenidos difundidos en redes sociales o declaraciones públicas que han generado rechazo entre usuarios del país.

Entre los precedentes figuran la publicación el pasado mes de febrero en Weibo de disculpas del Real Madrid por un mensaje atribuido a su jugador Dean Huijsen considerado ofensivo, o el caso de la NBA en 2019, cuando un comentario de un directivo de los Houston Rockets sobre Hong Kong derivó en la suspensión de retransmisiones y la ruptura de acuerdos comerciales en China.

Estas polémicas suelen estar vinculadas a cuestiones consideradas sensibles por Pekín, como el estatus de Taiwán, que el Gobierno chino define como una "parte inalienable" de su territorio y cuyo tratamiento en el ámbito internacional genera frecuentes fricciones políticas y comerciales.