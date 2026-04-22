El Chelsea despide a Rosenior

La directiva del club de Stamford Bridge tomó la decisión después de la contundente derrota de este martes contra el Brighton & Hove Albion que culminó la peor racha del equipo en los últimos 114 años.

Las derrotas contra Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0) han convertido la clasificación del Chelsea para la próxima Liga de Campeones en una quimera.

Rosenior firmó un contrato de seis temporadas y media con el Chelsea, pero apenas ha cumplido tres meses y medio del acuerdo después de que sus resultados no hayan mejorado los de Enzo Maresca, que decidió abandonar el club en enero por discrepancias con la directiva.

El inglés, ex del Estrasburgo, se marcha con el equipo en séptima posición en la liga, a siete puntos del Liverpool y a pocos días de que el Chelsea juegue las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley contra el Leeds United en la última oportunidad para los ‘Blues’ de sumar un título esta campaña.

Rosenior ha sido el quinto técnico titular del Chelsea desde que el consorcio BlueCo compró el club en 2022. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca no llegaron a completar dos temporadas seguidas, además de los interinos Bruno Saltor y Frank Lampard, que estuvieron poco tiempo en el banquillo.

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Pese a que empezó con buen pie, con cuatro triunfos en sus cuatro primeros partidos de Premier League, Rosenior solo ha sumado un triunfo en los últimos siete encuentros.

El pasado fin de semana, cientos de aficionados del Chelsea se congregaron en los alrededores de Stamford Bridge para protestar contra la propiedad actual del club y la inestabilidad que reina en la institución.