El exfutbolista Sergio González, destituido como técnico del Cádiz español

Sergio González inició su segunda etapa en el banquillo andaluz el pasado 9 de marzo para sustituir a Gaizka Garitano y desde entonces sólo ha ganado un partido y perdido seis de los siete que ha dirigido a los cadistas.

El equipo amarillo está situado en la decimoctava plaza de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al acumular 38 por los 35 del Zaragoza.

En los últimos quince partidos, los gaditanos sólo han vencido una vez, con Sergio González ante el Mirandés (0-2), y empatado en otra, con Garitano contra el Burgos (1-1), contabilizando los otros trece encuentros por derrotas.

El Cádiz no ha anunciado quién será su sustituto y es previsible que lo desvele en las próximas horas, ya que el próximo lunes los gaditanos reciben a Las Palmas en partido de la trigésima séptima jornada liguera en el estadio JP Financial.

Sergio González, que militó como futbolista en el Espanyol y el Deportivo y fue internacional con España en el Mundial 2002, ya había dirigido al Cádiz en Primera División y estuvo media liga de la temporada 2021-2022 tras suplir a Álvaro Cervera, además de la campaña 2022-2023 completa, y en ambas consiguió la permanencia en la máxima categoría.

En la temporada 2023-2024 fue destituido tras otra mala racha de diecisiete jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

"La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en esta segunda etapa en el club y le desea mucha suerte en su futuro profesional", subraya el escrito.