El paraguayo Robert Morales anota doblete en el triunfo de Pumas sobre Juárez

Con la victoria, los felinos se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final.

Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

Además de Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez; por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ían Torres.

Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 0-2.

Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el 0-2 en jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ían Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López.

Pumas se acercó 1-2 gracias a un penalti que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.

Al 85 el local remontó gracias a un centro que remató de cabeza Robert Morales, quien selló el 4-2 en tiempo agregado con un remate de media vuelta.

En otro partido, el Cruz Azul empató 1-1 en su visita al Querétaro, con lo que llegó a seis partidos consecutivos sin ganar.

La Máquina, ya clasificada, tiene 30 puntos y se ubica en cuarto lugar. Querétaro suma 17 unidades en la duodécima posición.

Cruz Azul tomó ventaja por conducto de Jeremy Márquez; Querétaro empató gracias a un autogol del mismo jugador.

El Cruz Azul tomó control desde el inicio y capitalizó al minuto nueve gracias a un remate de Jeremy Márquez, que marcó el 0-1.

El Querétaro encontró el 1-1 en tiempo agregado antes del descanso en un centro de Daniel Parra, el balón le pegó a Jeremy Márquez y dejó sin oportunidad de atajar al colombiano Kevin Mier.

En la segunda mitad, La Máquina se lanzó por el tanto de la victoria, pero no tuvo contundencia.

Más tarde el Monterrey, del español Sergio Canales, recibirá al Puebla, ambos equipos ya están eliminados.

Y el América, sexto, visitará al León, octavo, en duelo de equipos que buscan mantenerse dentro de los ocho primeros.

La decimosexta jornada concluirá este miércoles con cinco partidos.

El líder Guadalajara es favorito para salir victorioso del estadio del Necaxa, que marcha undécimo; el Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, tendrá una complicada visita al Tijuana.

El Atlas chocará con Tigres UANL, el campeón Toluca jugará ante Mazatlán y el San Luis chocará con Santos Laguna.