El Rayo, a frenar su euforia europea y el Espanyol su caída libre

Este duelo contra el Espanyol será el primero de los tres seguidos que tendrá el Rayo en Vallecas en una semana, ya que el domingo 26 de abril recibirá al Espanyol y el jueves 30 al Estrasburgo en la competición continental.

Para este partido contra el cuadro catalán, Íñigo Pérez cuenta con dos bajas muy importantes en el centro de su defensa, una la del francés Florian Lejeune y otra la del senegalés Nobel Mendy. De esta forma podría salir como titular en la zaga el neerlandés Jozhua Vertrouwd, que no juega desde el 15 de febrero, y el centrocampista senegalés Pathé Ciss, reconvertido en defensa.

La acumulación de partidos, todos muy importantes al estar en juego la salvación liguera y una posible final europea, podría provocar que el técnico navarro haga rotaciones y jugadores como el delantero brasileño Alemao tengan su oportunidad de inicio.

Durante la semana, el portero argentino Augusto Batalla, el extremo Álvaro García, el central brasileño Luiz Felipe y el angoleño Randy Nteka han estado al margen del grupo, a veces trabajando a menor ritmo tras acabar con molestias el último partido, por lo que su presencia mañana en el partido es duda.

Enfrente está el Espanyol, que visita Vallecas en su enésima reválida para firmar finalmente una victoria, la primera de 2026, que le acerque a la permanencia matemática en la Liga, el objetivo blanquiazul para la presente temporada.

El cuadro catalán asume que en este tramo final de curso todos los rivales tienen urgencias y por eso el vestuario del Espanyol augura un duelo complejo pero no renuncia a los tres puntos en Vallecas.

El entrenador, Manolo González, no podrá contar con el delantero Javi Puado, lesionado de larga duración, ni tampoco con el centrocampista Urko González, sancionado, ambos clave en sus esquemas.

Los precedentes entre ambos conjuntos están equilibrados. En las últimas cinco visitas de los catalanes, el balance es de dos triunfos para cada equipo y un empate. Eso sí, el Espanyol ha ganado los duelos más recientes en el feudo del Rayo Vallecano (2024-25, 0-4, y 2022-23, 1-2).

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Pathé Ciss, Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Ilias, De Frutos, Isi; Alemao.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pickel, Edu Expósito, Pol Lozano; Ngonge, Dolan, Roberto Fernández.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité cántabro).