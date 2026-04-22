Lamine Yamal acerca el título al Barça en una tarde de suspenso en el Camp Nou

El Barça camina con paso firme hacia el campeonato de LaLiga, pero el precio de la victoria ante el Celta fue alto. Lamine Yamal, el faro ofensivo del equipo, volvió a demostrar por qué es el factor diferencial. Tras un inicio eléctrico con ocasiones para ambos bandos, el extremo de Rocafonda forzó un penalti en el minuto 40 tras una brillante acción individual.

Él mismo se encargó de transformar la pena máxima, pero la alegría fue incompleta: tras marcar, el “10” se tiró al suelo con gestos de dolor y tuvo que retirarse del campo con una lesión en el isquiotibial izquierdo. El barcelonismo contiene el aliento a la espera del parte médico, con solo seis jornadas para el final.

Veinte minutos de incertidumbre

El encuentro entró en una dimensión extraña justo después del gol. Una emergencia médica en la grada obligó a detener el juego durante 20 minutos. Tras la reanudación y la salida del sueco Roony Bardghji por el lesionado Lamine, el Barça rozó el segundo, pero el portero Radu evitó el tanto del joven debutante con una estirada espectacular antes del descanso.

Hasta ese momento, el Celta de Claudio Giráldez había sido un rival incómodo, interpretando perfectamente la presión culé y obligando a Joan Garcia a emplearse a fondo ante los remates de Pablo Durán y Ferrán Jutglà.

Oficio y control para amarrar los tres puntos

En la segunda mitad, el Barça cambió el vértigo por la pausa. Los de Hansi Flick buscaron proteger la posesión frente a un Celta que, a pesar de dar entrada a toda su artillería con Iago Aspas y Borja Iglesias, no logró recuperar el colmillo del inicio del encuentro.

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Incluso el VAR intervino para anular un gol a Ferran Torres por un fuera de juego milimétrico en el minuto 55, lo que mantuvo la tensión del 1-0 hasta el pitido final. Con este resultado, los azulgrana mantienen su colchón de nueve puntos sobre su perseguidor, restando solo 18 en juego para certificar el título liguero.

Ficha técnica

Barcelona (1): Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, minuto 23); Eric Garcia, Pedri; Olmo (De Jong, minuto 73); Lamine Yamal (Roony, minuto 45+9), Ferran Torres (Rashford, minuto 73) y Gavi (Fermín López, minuto 46).

Celta de Vigo (0): Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Mingueza, minuto 64), Marcos Alonso; Javi Rueda; Fer López (Aspas, minuto 81), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán (Borja Iglesias, minuto 73), Hugo Álvarez (Swedberg, minuto 64) y Ferran Jutglà (Sotelo, minuto 81).

Gol: 1-0, minuto 40: Lamine Yamal, de penalti.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Amonestó a Yoel Lago (minuto 59), por parte del Celta, y a Eric Garcia (minuto 92), por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.034 espectadores. El partido estuvo unos 20 minutos interrumpido en el primer tiempo por una incidencia médica en la grada.

Fuente: EFE