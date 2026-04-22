Luis García pone el morbo en Levante-Sevilla en una lucha por la salvación para el local

Llamó el Levante al actual entrenador del Sevilla tras la destitución el pasado noviembre de Julián Calero y este rechazó la propuesta. Regresa ahora al estadio que pisó tantas veces entre 2008 y 2011. En ese periodo, Luis García Plaza obtuvo un inesperado ascenso en 2010 y luego sostuvo al equipo en Primera División.

Al duelo llegan ambos muy necesitados, con cinco puntos de diferencia a favor de los sevillanos, en un enfrentamiento entre los dos conjuntos más goleados de LaLiga.

El entrenador del Levante, Luís Castro, que regresará al banquillo tras cumplir ante el Getafe un partido de sanción, pierde únicamente por lesión a Elgezabal, que sigue fuera del grupo por unas molestias en la rodilla, y ya ha recuperado a Brugué, aunque acaba de incorporarse tras ser operado en enero de una lesión de rodilla y no estará en la convocatoria.

Liderado por el delantero Carlos Espí, que lleva siete goles en las seis últimas jornadas del campeonato, el once titular del Levante podría ser muy similar al que se impuso al Getafe por 1-0 en el último partido.

En el caso del Sevilla afronta su tercer encuentro con Luis García Plaza al frente tras la destitución del argentino Matías Almeyda y, tras un decepcionante debut en Oviedo contra el colista (2-1), después se inauguró en el Sánchez-Pizjuán con victoria frente al Atlético de Madrid (2-1).

Ahora, como en su primer desplazamiento, el rival será directo en la lucha por la permanencia por lo que son citas de más de tres puntos, de lo que son conscientes en la plantilla del Sevilla pero también en la del Levante a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato.

Para el jueves, las únicas bajas por mermas físicas son las de los defensas César Azpilicueta y el brasileño Marcao Teixeira, según anunció el propio entrenador en su comparecencia de prensa de este miércoles después de la sesión preparatoria que dirigió en el Sánchez-Pizjuán, donde también desveló que deberá descartar a tres futbolistas por motivos técnicos.

Sí podrán jugar ante el Levante los defensas José Ángel Carmona y el francés Tanguy Nianzoun, después de que ambos estuvieran sancionados para el encuentro ante el Atlético de Madrid, mientras que en el capítulo disciplinario no se suma en esta ocasión ninguna baja.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasa; Pablo Martínez, Tunde, Iván Romero; y Espí.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj; Isaac Romero, Sow, Rubén Vargas; y Akor Adams.

Árbitro: Jose María Sánchez Martínez (Colegio murciano).