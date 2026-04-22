Luis García: "Si somos capaces de ganar mañana sería un paso adelante brutal"

"El Levante es un equipo al que hay que analizarlo bien. Nos enfrentamos al mejor Levante de todo el año. Es lo mismo que el día del Oviedo. Hemos ido dando pasos, hemos mejorando y, si ganamos, es un paso adelante brutal”, insistió el preparador madrileño en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Luis García comentó que en estos días, con el parón de LaLiga por la disputa de la final de la Copa del Rey, ha "trabajado con toda la plantilla" salvó los dos defensas lesionados, César Azpilicueta y el brasileño Marcao Teixeira, y que de hecho debe descartar a tres jugadores para el desplazamiento vespertino de este mismo miércoles a Valencia.

"Tenemos que tomar decisiones pero todos han entrenado bien y las agradezco la predisposición de todos", dijo el técnico sevillista, quien añadió que "el equipo tiene que ir creciendo" y que le gusta "mantener el bloque" de sus formaciones iniciales si funcionan, como sucedió en la anterior victorias frente al Atlético de Madrid", aunque también precisó que "siempre puede haber matices".

El entrenador madrileño también anunció que ni la plantilla ni el cuerpo técnico podrán asistir a la Feria de Abril que se celebra estos días en la capital andaluza porque viajan este miércoles a Valencia y que después "lo más importante es descansar y pensar en el domingo" cuando tiene otro partido como visitantes, en esa ocasión en Pamplona ante Osasuna.

"Es una pena pero ahora estamos de casa a la ciudad deportiva y a casa. Me gustaría disfrutarla pero ahora es imposible. Ojalá en un futuro", afirmó.

También se le preguntó sobre el proceso de venta en el que está inmerso el club en estos días y la posibilidad de que sea adquirido por una sociedad a la que pertenece el futbolista sevillano Sergio Ramos, y dijo que lo conoce que le tiene "cariño", pero que "o que tenga que pasar que pase. Lo que tenga que venir, vendrá” sin que él tenga que opinar al respecto.