Arbeloa-Pellegrini: reencuentro en la fe improbable del Real Madrid

Para Arbeloa, jugador de Pellegrini en la temporada 2009/10, el duelo llega en un momento en el que su equipo transita hacia un final de temporada áspero, casi desértico, con seis jornadas por delante en las que apenas queda algo más que el orgullo en juego.

El Real Madrid tiene una desventaja de nueve puntos respecto al líder, el Barcelona. Con 18 en juego, la diferencia, salvo milagro, es prácticamente insalvable. Arbeloa aspira a ganarlo todo, incluido el choque del Camp Nou, y esperar pinchazos constantes de su máximo rival. El orgullo es la palabra que más suena por Valdebebas y lo tendrá que sacar a relucir frente a Pellegrini, a quien alabó en rueda de prensa.

"No hace falta explicar la clase de rival que es el Betis, los jugadores que tiene y su grandísimo entrenador, del que tengo un gran recuerdo y cariño. Es un partido de máxima exigencia para nosotros".

Arbeloa, después de volver a la senda de la victoria frente al Alavés (2-1) en un duelo marcado por el plebiscito del Bernabéu a sus jugadores, intentará dar continuidad a su victoria con otra en un campo muy complicado. Y lo hará con ausencias notables, dos de ellas de última hora.

La primera, la de Éder Militao, que sufrió su tercera lesión muscular del curso frente al Alavés. Las pruebas médicas diagnosticaron una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Prácticamente dirá adiós a la temporada, como Arda Güler, que sufre exactamente la misma dolencia pero en la otra pierna, la derecha.

Ambos se unirán a la lista de ausencias ya conocidas: Thibaut Courtois, Rodrygo Goes y probablemente Raúl Asencio, que acaba de recuperarse de una gastroenterocolitis. Arbeloa, por tanto, tendrá que hacer alguna variación respecto a su última victoria. Rüdiger volverá al once y jugará junto a Huijsen y Brahim se postula como sustituto de Güler. El resto, con Vinícius, Mbappé y Bellingham incluidos, serán los mismos de la pasada jornada.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al choque tras su balsámica victoria de la pasada jornada en Montilivi ante el Girona (2-3) después de su dolorosa eliminación en cuartos de Liga Europa frente Braga portugués. Con ese triunfo, es quinto con 49 puntos que han consolidado sus opciones europeas por las derrotas de Celta y Real Sociedad.

Además se enfrentará al Real Madrid reforzado por la recuperación para el tramo final de la temporada de su capitán y jugador más diferencial, Isco Alarcón, quien volvió en Montilivi tras cinco meses lesionado y que fue decisivo en la victoria bética por la impronta que le da al juego de los de Pellegrini.

En un duelo de alto perfil, Isco volverá a ser uno de los nombres propios en función de los minutos que le conceda el técnico chileno, con la previsión de aumentar progresivamente su protagonismo. El mediapunta se perfila como pieza clave en la creación ofensiva y en el último pase, especialmente ante un rival de entidad como el Real Madrid.

Para el duelo de La Cartuja, volverán el central Diego Llorente tras superar un esguince de tobillo que lo dejó fuera del último partido y el internacional brasileño Antony Dos Santos una vez cumplido un partido de sanción en Gerona.

El extremo brasileño será una de las claves clave en el desborde del juego de bandas bético junto al marroquí Ez Abde, el futbolista de ataque más determinante de los verdiblancos en el presente ejercicio.

Las molestias del colombiano Cucho Hernández, suplido en Montilivi por un golpe en la rodilla, harán que Pellegrini dé continuidad en el eje del ataque al congoleño Cedrick Bakambu en un duelo en el que los de Pellegrini vuelven ante su afición después del varapalo europeo.

Pese a las rebajada expectativas del rival, Pellegrini ya ha manifestado que siempre es el Real Madrid, con sus individualidades que deciden partidos y ante el que lo decisivo por parte verdiblanca será no cometer los errores defensivos que tanto han lastrado las expectativas béticas en esta temporada.

Betis: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Amrabat; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Bakambu.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouaméni; Brahim, Mbappé y Vinícius.

Árbitro: pendiente de designación.