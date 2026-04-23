Detenidos por violencia en clásico del fútbol paraguayo enfrentan hasta 12 años de prisión

González confirmó que los doce detenidos, entre ellos un oficial de tránsito, están acusados de perturbación de la paz pública, disturbios y resistencia a la autoridad, mientras que solo dos de ellos enfrentan cargos de lesiones graves por atacar a un policía durante la refriega.

"Como mínimo, digamos que el marco penal oscila hasta los 12 años y medio aproximadamente", apuntó la fiscal.

Asimismo, González señaló que se emitieron boletas de aprehensión para otras 25 personas que están siendo buscadas activamente por agentes de la Policía Nacional.

El domingo, el esperado superclásico del fútbol paraguayo tuvo que ser suspendido, cuando se habían jugado 30 minutos en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, después de que se desataran enfrentamientos entre la parcialidad de Cerro Porteño y un grupo de los agentes policiales que custodiaban el partido.

La refriega se extendió luego a enfrentamientos con piedras y otros objetos contundentes entre miembros de la hinchada de ambos clubes.

El suceso desató una oleada de repudio en Paraguay, donde incluso el primer mandatario, Santiago Peña, ha pedido a las autoridades policiales y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que impartan "sanciones ejemplares" a todos los responsables.

Sin referirse directamente a estas declaraciones, González señaló que Fiscalía no permitirá que los hechos de violencia del domingo "queden impunes", al tiempo que llamó a los fanáticos a disfrutar de los eventos deportivos "en orden y en forma serena".

El martes, la APF ordenó que Cerro Porteño dispute las siguientes dos jornadas sin su parcialidad en las tribunas como una sanción provisional, sin que hasta ahora el rector se haya pronunciado sobre el partido suspendido.

Así, Cerro Porteño jugará sin la presencia de su hinchada durante la fecha 18 del Torneo Apertura cuando enfrente el 24 de abril próximo a Sportivo Ameliano y en la jornada 19 ante Recoleta, el 2 de mayo.