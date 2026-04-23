Grito de gol paraguayo en Costa Rica

El volante ofensivo Néstor Thobías Arévalo, de 25 años, surgido en el Deportivo Santaní, llegó a su primera anotación en cinco partidos con el Municipal Liberia del Pepe Cardozo, que le ganó por 1-0 a Sporting FC, por la ronda 17 del torneo Clausura de Costa Rica.

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Liberia marcha tercero, con 30 puntos, por debajo de Herediano, que tiene 37 y Saprissa, que está con 31.

Arévalo lleva una larga militancia en el ascenso argentino, defendiendo los colores del Atlético Rafaela, Crucero del Norte, Mitre y Guemes. En Uruguay jugó en Atlético Cerro.