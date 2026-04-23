Fútbol Internacional
23 de abril de 2026 - 15:55

Grito de gol paraguayo en Costa Rica

El santaniano Néstor Tobías Arévalo González, en el festejo de su gol para el Municipal Liberia.
El santaniano Néstor Tobías Arévalo González, en el festejo de su gol para el Municipal Liberia.Gentileza

El paraguayo Néstor Thobías Arévalo marcó el martes el gol de la victoria del Municipal Liberia sobre Sporting FC 1-0, por la Liga de Costa Rica. El equipo aurinegro, revelación del torneo tico, es dirigido por el compatriota José Saturnino Cardozo.

Por ABC Color

El volante ofensivo Néstor Thobías Arévalo, de 25 años, surgido en el Deportivo Santaní, llegó a su primera anotación en cinco partidos con el Municipal Liberia del Pepe Cardozo, que le ganó por 1-0 a Sporting FC, por la ronda 17 del torneo Clausura de Costa Rica.

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Liberia marcha tercero, con 30 puntos, por debajo de Herediano, que tiene 37 y Saprissa, que está con 31.

Arévalo lleva una larga militancia en el ascenso argentino, defendiendo los colores del Atlético Rafaela, Crucero del Norte, Mitre y Guemes. En Uruguay jugó en Atlético Cerro.