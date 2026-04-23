Juninho y Robert Morales, cartas de gol de Pumas para quedarse con el liderato en México

Sin tener el cartel más deslumbrante, Juninho y Robert Morales han resultado tan rentables que pueden llevar a su equipo a la punta del Clausura mexicano.

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Tras echar de menos a su anterior referente ofensivo, el argentino Juan Dinenno, los Pumas apostaron por Juninho y Robert “La Pantera” Morales, quienes desempeñan un rol protagónico después de ser actores de reparto en sus anteriores escuadras.

Con siete goles cada uno, el brasileño y el paraguayo han sido decisivos para que los Pumas se encuentren ante la oportunidad de terminar como líderes de la clasificación este fin de semana al cierre de la fase regular. Su club no acaba en la punta desde el Apertura 2015.

Bajo el mando del controvertido entrenador mexicano Efraín Juárez, los felinos universitarios son segundos en el Clausura con 33 puntos, dos menos que el líder Chivas de Guadalajara.

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Los Pumas tendrán un juego con sabor a liguilla el sábado, de visita en el estadio Hidalgo ante el Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari, que es tercero de la tabla con 31 unidades.

Por su lado, las Chivas del también timonel argentino Gabriel Milito recibirán el mismo día al Tijuana del uruguayo Sebastián “El Loco” Abreu. Tijuana está esperanzado con meterse a los cuartos de final, aunque el pase depende de lo que pase en los encuentros de Atlas y Tigres.

La decimoséptima y última fecha de la fase regular se jugará entre viernes y domingo.

Juninho, en plan estelar

A sus 29 años, Juninho Vieira tiene un palmarés exótico y prestigioso. En Azerbaiyán ganó un doblete de Liga y Copa en la temporada 2023-24 como jugador del Qarabag, equipo con el que además se hizo el título de campeón goleador.

En 2025, ya de regreso en Brasil, fue parte del multicampeón Flamengo que se adjudicó el Campeonato Carioca, el Brasileirão y la Copa Libertadores.

Sin embargo, estas coronas las ganó cumpliendo un rol secundario por detrás de los titulares Bruno Henrique y Pedro.

Avalado por esos galardones, Juninho desembarcó en México en diciembre y fue recibido como fichaje estelar. El brasileño presumió sus actuaciones en el Qarabag y su experiencia en el Fla.

“Es el club más grande de mi país donde había jugadores increíbles, leyendas y seleccionados de los que aprendí mucho”, afirmó entonces.

“Mi mente está enfocada en ser campeón”, manifestó el atacante originario del estado de Minas Gerais. En su primer torneo con los Pumas, el brasileño ha aparecido como 9 definidor y también como extremo. Su ambición no es llegar a ser campeón goleador en el fútbol mexicano, sino “hacer historia” ganando títulos.

Una Pantera entre Pumas

Con 27 años, Robert “La Pantera” Morales tiene el privilegio de haber jugado para dos de los equipos más emblemáticos del fútbol paraguayo: Olimpia y Cerro Porteño.

Con El Decano causó sensación como artillero en categorías inferiores, pero sus minutos en primera división fueron escasos. En 2020 fue fichado por el Ciclón, donde se volvió figura.

Con el antecedente de haber tenido dos campeones de goleo paraguayos, José Saturnino Cardozo y Pablo Velázquez, el Toluca contrató a Morales en 2023.

A pesar de que llegó al fútbol mexicano “con una mochila cargada de desafíos”, a Morales a no le sentó bien el uniforme rojo de los Diablos: solo anotó diez goles en cinco torneos.

El entrenador argentino Antonio “El Turco” Mohamed prescindió del atacante guaraní, y en enero el Toluca lo cedió a los Pumas por un año con opción a compra.

El delantero de Concepción ha marcado sus siete goles con Pumas en 1.318 minutos, el mayor tiempo de juego que ha tenido en México.

“Ganarme más minutos me hizo sentir cómodo, estoy feliz desde que llegué”, expresó Morales. El entrenador Efraín Juárez ha potenciado a sus dos arietes sudamericanos, incluso le gusta tenerlos juntos en la cancha.

Juninho dice que con Morales se habla indistintamente en portugués y en español, lo que refleja su camaradería. Ambos esperan mejores resultados conforme el tiempo afiance la sociedad, una sociedad en la que Pumas confía para ganar su primer título liguero desde 2011. AFP