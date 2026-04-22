Fútbol Internacional
22 de abril de 2026 - 18:27

Estrasburgo de Julio Enciso queda a las puertas de la final de la Copa de Francia

El centrocampista paraguayo del Estrasburgo, Julio Enciso, se lamenta tras fallar una oportunidad de gol mientras el portero francés del Niza, Maxime Dupé, celebra durante el partido de fútbol de las semifinales de la Copa de Francia entre el RC Strasbourg Alsace y el OGC Nice, en el Stade de la Meinau en Estrasburgo, al este de Francia.
El centrocampista paraguayo del Estrasburgo, Julio Enciso, se lamenta tras fallar una oportunidad de gol mientras el portero francés del Niza, Maxime Dupé, celebra durante el partido de fútbol de las semifinales de la Copa de Francia entre el RC Strasbourg Alsace y el OGC Nice, en el Stade de la Meinau en Estrasburgo, al este de Francia.205708+0000 SEBASTIEN BOZON

El delantero francés, Elye Wahi fue el verdugo del Estrasburgo en una semifinal que contó con la presencia del paraguayo Julio Enciso, quien completó el partido en el Stade de la Meinau. El Niza buscará romper una sequía de casi tres décadas ante el Lens.

Por ABC Color

El Niza está de vuelta. Tras un primer tiempo de fuerzas niveladas en el que el Estrasburgo plantó cara ante su gente, la figura de Elye Wahi emergió en el complemento para desequilibrar la balanza. El atacante abrió el marcador al minuto 51 culminando un contragolpe letal, y sentenció el definitivo 0-2 en el 82 desde el punto de penalti, desatando la euforia de los seguidores visitantes.

El encuentro tuvo un sabor especial para Sudamérica con la participación del paraguayo Julio Enciso, quien fue parte del esquema que logró silenciar un estadio que ya miraba de reojo sus próximos desafíos europeos.

Una final contra la historia

Con este triunfo, el conjunto de la Costa Azul se cita con el Lens el próximo 23 de mayo en el emblemático Estadio de Francia, en Saint-Denis. El Niza tiene ante sí una oportunidad de oro para sacudirse el polvo de los libros de historia: no levantan el trofeo de la Copa de Francia desde 1997, y esta final representa la culminación de un proyecto que vuelve a codearse con la élite gala.

El Estrasburgo, con la mente en la Liga Conferencia

Pese a la eliminación, el Estrasburgo no tiene tiempo para lamentos. El equipo deberá cambiar el chip rápidamente, ya que a partir de la próxima semana iniciará su histórica eliminatoria de semifinales de la UEFA Conference League frente al Rayo Vallecano de España. El sueño copero terminó, pero la gloria europea sigue siendo una posibilidad tangible para el conjunto alsaciano, liderado ofensivamente por la “joya” guaraní.

Fuente: EFE