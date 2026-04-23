La FMF anuncia cambios para operar bajo el modelo de las mejores ligas europeas

"Los representantes de los 18 equipos de la Liga MX aprueban por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa con base en las mejores prácticas de las ligas europeas. Un paso histórico que refuerza la estructura institucional", escribió la FMF a través de un comunicado.

El anunció surgió luego de la asamblea de dueños de los 18 equipos en la que se acordó que la Liga MX tendrá mayor independencia de la FMF.

"Esta reorganización corporativa tiene como finalidad trazar el camino para convertir a la Liga MX en una liga global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial", continuó el escrito.

La Premier League de Inglaterra es uno de los referentes para este modelo, ya que la liga opera de manera independiente a la Asociación Inglesa de Fútbol en términos de gestión de derechos de televisión.

En el caso de la liga española destaca la gestión de la liga por la estabilidad financiera de los equipos.

Según el comunicado compartido por la Federación Mexicana de Fútbol este nuevo modelo optimizará los recursos e infraestructura con los que cuenta el fútbol mexicano.

"El modelo, presentado por Mikel Arriola, comisionado de la FMF, incorpora mejores prácticas internacionales, incluyendo mecanismos de evaluación y definición de metas para la administración, consolidando una estructura más profesional, ágil y colaborativa", informó.

Estos cambios se unen al acuerdo de colaboración que el pasado 10 de abril firmaron la FMF y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para capacitación de entrenadores, árbitros y personal técnico, lo cual se realizará a través de distintas prácticas que ambas instituciones ejecutarán.

"Agradecemos la visita del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y la firma de este convenio que para el fútbol mexicano es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación y el desarrollo de las mejores prácticas y la exportación de jugadores a Europa", aseveró Arriola en aquella ocasión.