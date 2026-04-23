Mbappé repone tres goles de ventaja sobre Muriqi

A la media hora del duelo contra el Alavés en el Santiago Bernabéu, el atacante francés logró el 1-0 desde fuera del área, con un rebote decisivo en la defensa. Su último tanto en esta competición databa del 8 de febrero, en el 0-2 al Valencia en Mestalla. Es su gol número 24 en esta Liga por los 21 de Muriqi, que no marcó en el 1-1 frente al Valencia.

Lamine Yamal sí lo hizo, de penalti, con el Barcelona frente al Celta (1-0). Después, se lesionó. Terminará la temporada con 16 goles, porque la rotura muscular lo mantendrá fuera hasta el final de LaLiga EA Sports.

Vinicius Júnior, que marcó el segundo de los goles del Real Madrid ante el Alavés, sumó su duodécimo tanto de la temporada.

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna).

- Con 12 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Vinícius (BRA) (3p) (Real Madrid); Oyarzabal (4p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano).

- Con 9 goles: André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Toni Martínez (Alavés); Guruzeta (1p) (Athletic); Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Espí (Levante); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).