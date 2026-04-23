Pellegrini: "No pasa por un buen momento, pero sigue siendo el Real Madrid"

"Hay que hacer un partido con una mayor seguridad defensiva, que ha sido nuestro lastre los últimos partidos. Ocasiones de gol hay que tener y hay que tener la tranquilidad para concretarlas”, dijo en rueda de prensa Pellegrini, quien apuntó que "quedan cuatro partidos en casa y toca asegurar lo logrado hasta el momento”.

Quintos en la clasificación con 49 puntos tras ganar al Girona por 2-3, el chileno consideró que "volver a Europa sería un gran logro" porque "seis años seguidos únicamente lo hace el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid"; y "el Betis no lo ha hecho nunca: sería un gran logro al margen de los traspiés de la temporada”, subrayó.

Preguntado sobre las opciones de ver a Isco Alarcón en el once inicial, indicó que tienen "que llevarlo poco a poco" y que "no está para jugar muchos minutos ni para comenzar: según vaya evolucionando, tendrá más minutos", indicó Pellegrini, quien destacó que su opinión sobre el malagueño, más que derivada de impresiones, viene de que en Gerona "puso un pase para ganar el partido y demostró toda su calidad”.

Sobre las consecuencias sobre su persona tras el triunfo del pasado martes ante el Girona, dijo que no tiene "que callar bocas" porque hace su trabajo "y hay que rematar el año con un logro positivo, que es volver a jugar en Europa”.

Por último, sobre la imposibilidad de ir a la Feria hasta el momento, declaraba que “los jugadores tendrán el fin de semana libre independientemente del resultado, cada uno sabe qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir”.