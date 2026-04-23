Portero goleador, récord brasileño y golazos de De Paul y Suárez animan la fiesta de MLS

Fue una noche inolvidable para el portero del Toronto FC, Luka Gavran, que se convirtió en el héroe de su equipo con su cabezazo en el minuto 96 que igualó el juego que terminó 3-3 con el Philadelphia Union.

El Toronto recibió el 2-3 en el minuto 89 de la mano de Nathan Harriel, pero en el sexto minuto de tiempo añadido, ya superados los cinco entregados por el árbitro, Gavran acompañó la última jugada de los canadienses y aprovechó un centro del español Alonso Coello para rescatar un punto de la forma más inesperada.

El Toronto extendió a siete su racha de partidos sin derrotas en la MLS y está en zona de 'playoffs' en la Conferencia Este.

No hubo goles de porteros en el Yankee Stadium de Nueva York, pero sí otro final de infarto. El Cincinnati salvó un empate 4-4 con dos goles en el tiempo añadido anotados por Andrei Chirila y por el brasileño Evander.

Un doblete del argentino Nicolás Fernández Mercau y una diana de Agustín Ojeda dieron ventaja 3-1 al New York City a los 53 minutos y Taller Magno entregó una doble ventaja 4-2 a los locales en el 79.

Cuando el partido parecía sentenciado, el Cincinnati dio la sorpresa con guinda de Evander, que se convirtió en el máximo goleador histórico brasileño de la MLS, con 44 dianas.

Los vecinos neoyorquinos del NYC, los Red Bulls, empataron con el mismo resultado en casa con el DC United ante un triplete del israelí Tai Baribo.

Los Red Bulls se adelantaron hasta tres veces en el marcador, con doblete incluido del mexicano Jorge Ruvalcaba, sin poder llevarse los tres puntos.

Otros cinco goles llegaron en Orlando, donde el Orlando City endosó un 4-1 al Charlotte al ritmo argentino de Martín Ojeda y de Ignacio Gómez.

Ojeda firmó un doblete tras un gol inicial del brasileño, de 19 años, Luis Otavio. Gómez, nacido en 2006, puso la guinda con el definitivo 4-1 en el minuto 87 para devolver los tres puntos a Orlando por primera vez desde el 14 de marzo.

Fue la segunda victoria de la temporada para el equipo de Florida, que pelea por una plaza en la postemporada en el Este.

Golazos de Rodrigo De Paul y del uruguayo Luis Suárez, entre el minuto 82 y e 83, impusieron la ley del Inter Miami en la victoria por 2-0 del equipo del técnico Guillermo Hoyos en el campo del Real Salt Lake.

Sufrió el Inter Miami en la visita a la fría Salt Lake City, pero solventó un partido complicado gracias a la chispa de sus campeones.

De Paul rompió la igualada en el 82 con un maravilloso disparo curvado de pierna derecha desde los 20 metros y, pocos segundos después, Suárez, que empezó como suplente, anotó el 2-0 con una gran volea de zurda tras una pared con el mexicano Germán Berterame.

El argentino celebró su segundo gol de la temporada en ocho partidos, al igual que un Suárez que aprovechó sus minutos en una campaña en la que perdió la titularidad.

El uruguayo lleva 33 goles y 21 asistencias en su trayectoria en la MLS.