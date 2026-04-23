Yuste se muestra "convencido" de que el Barça "tirará adelante" LaLiga sin Lamine Yamal

"Es una baja importante, pero estoy convencido de que la plantilla lo tirará adelante. Somos una familia y tenemos esta mentalidad de ganar con todos los que somos", ha afirmado Yuste en declaraciones a los medios desde la parada que la entidad ha instalado en el centro de Barcelona con motivo de la festividad de Sant Jordi.

El dirigente ha reaccionado, así, al comunicado que el club azulgrana ha emitido este mismo jueves informando sobre el alcance de la lesión de Lamine Yamal, que en el último partido ante el Celta se retiró lesionado.

Las pruebas a las que el futbolista ha sido sometido este mismo jueves han confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial.

En sus declaraciones, el dirigente del Barcelona también se ha referido a la actuación arbitral frente al Celta, después de que el VAR invalidara por un ajustado fuera de juego un gol de Ferran Torres.

"No es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas de poco control. Deberían ser mejorables para todos los equipos", ha opinado sobre el actual sistema de detección del fuera de juego.

En este sentido, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, garantizó recientemente que el fuera de juego semiautomático se implementará la próxima temporada en los partidos de Primera y Segunda División.