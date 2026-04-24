0-5. Igor Jesús y la pegada acercan al Forest a la permanencia

Un golpe potente del Forest, que anotó el 0-1 en el minuto 17, con un cabezazo del atacante brasileño, fichado el pasado verano al Botafogo, y que sentenció después, en un margen de cinco minutos, del 31 al 36, cuando logró tres goles: el 0-2 fue de Chris Wood en un tremendo error en la salida de balón del portero Robin Roefs y el 0-3 lo marcó Morgan Gibbs White, tras una cesión con la cabeza de Igor Jesús, que repitió en el 0-4.

En los instantes finales del duelo, Elliot Anderson redondeó el triunfo con el 0-5.

Pura contundencia y pegada del Forest, que encadena seis jornadas sin perder y se prepara para la semifinal de la Liga Europa que lo enfrentará el próximo jueves al Aston Villa de Unai Emery, primero en The City Ground y después en Villa Park.