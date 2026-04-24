Fútbol Internacional
24 de abril de 2026 - 17:50

3-3. El Lens iguala un 3-0, pero queda expuesto al marcador del PSG

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 24 abr (EFE).- El París Saint Germain, tres puntos por delante en el liderato de la clasificación con un partido menos a falta de cinco encuentros, tiene vía libre este sábado para aumentar su ventaja, después del empate del Lens, que logró igualar un 3-0 en contra en el segundo tiempo, con el 3-3 en el minuto 94, pero dio otro paso atrás en el pulso por el campeonato.

Por EFE

El título cada vez es más difícil para el Lens, reciente finalista de la Copa de Francia. Tan solo tres victorias en las últimas ocho citas ligueras son demasiadas concesiones para un equipo como el PSG, que este sábado visitará al Angers con la posibilidad de irse hasta los seis puntos de renta, a falta de cuatro choques, uno de ellos directo entre los dos.

Daouda Guindo, Lucas Tousart y Junior Dina Ebimbe marcaron la diferencia en la primera parte, con tres goles en tres remates a portería para el Brest.

Una pegada que doblegó entonces al Lens, que se sobrepuso en el segundo tiempo, con otros tres goles de Florian Thauvin, Abdallah Sima y, ya en el 94, de Alain Maximin para salvar al menos un punto, aunque aún dispuso después de otra ocasión incluso para ganar.