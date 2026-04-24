3-3. El Lens iguala un 3-0, pero queda expuesto al marcador del PSG

El título cada vez es más difícil para el Lens, reciente finalista de la Copa de Francia. Tan solo tres victorias en las últimas ocho citas ligueras son demasiadas concesiones para un equipo como el PSG, que este sábado visitará al Angers con la posibilidad de irse hasta los seis puntos de renta, a falta de cuatro choques, uno de ellos directo entre los dos.

Daouda Guindo, Lucas Tousart y Junior Dina Ebimbe marcaron la diferencia en la primera parte, con tres goles en tres remates a portería para el Brest.

Una pegada que doblegó entonces al Lens, que se sobrepuso en el segundo tiempo, con otros tres goles de Florian Thauvin, Abdallah Sima y, ya en el 94, de Alain Maximin para salvar al menos un punto, aunque aún dispuso después de otra ocasión incluso para ganar.