Alisson se recupera a tiempo para el Mundial

"Giorgio Mamardashvili no estará disponible para mañana ni para las próximas semanas. Alisson está cerca de volver. Veremos si mañana puede jugar o es pronto. Esto deja un hueco para Freddie Woodman que es una opción porque está en perfectas condiciones", expresó Arne Slot, técnico del Liverpool, en la rueda de prensa previa al encuentro frente a los 'Eagles' donde confirmó la lesión del georgiano, que se retiró en la segunda parte del duelo ante el Everton con un problema en la pierna y tuvo que ser trasladado al hospital.

Alisson, que termina contrato en 2027 y ha sido relacionado ya con una salida este verano rumbo a Italia, también se perdió los amistosos de su selección frente a Francia y Croacia, jugados en marzo, pero llegará en plenas condiciones para ser, si se cumplen todos los pronósticos, el portero titular de Brasil, que entrena Carlo Ancelotti.

Hasta el final de temporada, al conjunto de Anfield le quedan cinco partidos decisivos de Premier League para terminar entre los cinco primeros -actualmente es quinto-, en puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones ya que Inglaterra consiguió una plaza extra gracias al buen rendimiento de sus equipos en las competiciones europeas.