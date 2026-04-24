Ángel Torres sobre Bordalás: "Si quiere continuar hablaremos, no creo que haya problema"

"Quiero hablar con el y ver que el piensa, hay que cambiar cosas y nosotros estamos agradecidísimos y si el quiere continuar hablaremos, no creo que haya ningún problema, (...) creo que él se lo merece pero tiene que ser una decisión de él también" señaló el máximo dirigente del Getafe.

"El objetivo principal era la salvación" afirmó Torres que aun no piensa en entrar en Europa: "todo puede cambiar de la noche a la mañana, tenemos mucha ilusión, lo primero es ganar el partido de mañana y a partir de ahí estar donde queremos estar".

El Getafe recibe este sábado al líder de la competición, el FC Barcelona, que llega con bajas sensibles después de que Lamine Yamal se retirase lesionado del partido frente al Celta en el Camp Nou.

Tras el gran cambio del equipo pasado el mercado de invierno, Torres señaló que "el secreto" se basa en que "la plantilla se quedó corta y se sumo alguna lesión" por lo que "hemos tenido que hacer fichajes para recuperar".