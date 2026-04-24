Flick sólo recupera a Cancelo para el duelo en Getafe

Lamine Yamal se perderá lo que queda de curso en LaLiga y sus miras se centran en estar disponible para el próximo Mundial. Antes Flick espera recuperar a Raphinha y Bernal, mientras que Christensen es baja de larga duración.
Tampoco estará en Getafe, por acumulación de amarillas, Eric Garcia, que vio la quinta ante el Celta en el último compromiso liguero.
Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller.
Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Álvaro Cortés y Xavi Espart.
Medios: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Tommy Marqués.
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Rashford y Roony Bardghji.