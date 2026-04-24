Flick sólo recupera a Cancelo para el duelo en Getafe

Barcelona, 24 abr (EFE).- La presencia de Joao Cancelo, que tuvo que retirarse lesionado del partido ante el Celta, es la única nota positiva en la convocatoria que ha publicado el Barcelona para el encuentro ante el Getafe en la que no están por lesión Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen, así como Eric Garcia por sanción.