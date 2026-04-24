Guillermo Hoyos: "Tenemos la ilusión de conquistar el primer triunfo en casa"

"Tenemos la ilusión de poder conquistar el primer triunfo, que está costando", dijo el técnico en declaraciones recogidas por el club.

El Inter Miami recibe este sábado al New England Revolution después de sumar dos triunfos seguidos como visitante en sus salidas a Denver (2-3 contra Colorado Rapids) y Salt Lake City (0-2 ante Real Salt Lake).

Esta racha les ha permitido consolidarse en el segundo puesto de la Conferencia Este con 18 puntos, uno menos que el Nashville, líder con 19 puntos, pero con un partido menos.

"(Estoy) agradecido a lo que hicieron los chicos en estos dos partidos. Es un equipo que ya viene trabajado y el cual es ganador", subrayó Hoyos, quien sustituyó la semana pasada a Javier Mascherano al frente del banquillo tras la salida de su predecesor por motivos personales.

Sin embargo, el Inter Miami empató los dos únicos encuentros que ha disputado hasta ahora en su nuevo hogar, el Nu Stadium, que fue inaugurado el pasado 4 de abril con un empate 2-2 frente al Austin.

La construcción del estadio ha provocado que el Inter Miami apenas haya disputado dos de las nueve jornadas de la MLS hasta el momento como local.

En su segundo partido al frente del Inter Miami, Hoyos fue elegido como el técnico de la jornada en el once titular que la MLS designó después de los partidos entre semana.

Sobre el partido contra el New England Revolution, quien marcha tercero en el este con 15 puntos y un partido menos que el Inter Miami, el preparador argentino los definió como un equipo con "un nivel importante" que quiere jugar al fútbol.

El New England Revolution viene de ganar sus últimos cuatro encuentros en la MLS, los tres últimos por un gol de diferencia.