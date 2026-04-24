Leipzig se asienta en zona Champions con triunfo ante Unión Berlín

Max Finkgraefe (22’) , el brasileño Rômulo (25’) y Ridle Baku (63’) firmaron los tantos del Leipzig, mientras que el neerlandés Danilho Doekhi consiguió el gol del honor de los visitantes (78’) .

Gracias a este triunfo, el Leipzig suma 62 puntos, aproximándose a solo dos del Borussia Dortmund (2º, 64) , que el domingo recibirá al Friburgo (7º) .

La lucha por el subcampeonato es ahora el reto en la zona alta, ya que el título se lo aseguró el Bayern Munich el pasado domingo.

Este sábado jugará el ya campeón Bayern, que visitará al Maguncia con la mente puesta en su crucial visita del martes próximo al Paris Saint-Germain, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

* Programa de 31ª fecha de Bundesliga: Viernes: RB Leipzig 3-Unión Berlín 1.

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Sábado: 10:30 Maguncia-Bayern Munich (ESPN2); 10:30 Colonia- Bayer Leverkusen; 10:30 Augsburgo- Eintracht Frankfurt; 10:30 Heidenheim- St Pauli; 10:30 Wolfsburgo- B. Mönchengladbach; 13:30 Hamburgo- Hoffenheim.

Domingo: 10:30 Stuttgart- Werder Bremen (ESPN2); 12:30 Borussia Dortmund-Friburgo.

* Top 10: Bayern 79 puntos (campeón), Dortmund 64, Leipzig 62, Stuttgart 56, Hoffenheim 54, Leverkusen 52, Friburgo 43, Eintracht 42, Augsburgo 36, Maguncia 34.

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