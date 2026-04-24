Fútbol Internacional
24 de abril de 2026 - 19:05

Napoli golea 4-0 a Cremonese y aplaza el Scudetto del Inter

El delantero danés del Napoli, Rasmus Hojlund (derecha), número 19, dispara a puerta superando al defensa italiano del Cremonese, Federico Baschirotto (número 6), durante el partido de la Serie A italiana entre el SSC Napoli y el US Cremonese en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, el 24 de abril de 2026. (Foto de CARLO HERMANN / AFP)
El delantero danés del Napoli, Rasmus Hojlund (derecha), número 19, dispara a puerta superando al defensa italiano del Cremonese, Federico Baschirotto (número 6), durante el partido de la Serie A italiana entre el SSC Napoli y el US Cremonese en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, el 24 de abril de 2026. (Foto de CARLO HERMANN / AFP)195900+0000 CARLO HERMANN

La Serie A no tendrá campeón este fin de semana: el Napoli goleó 4-0 a la Cremonese este viernes, en el inicio de la 34ª jornada, y con ello retrasó al menos una semana la posibilidad de que el Inter de Milán logre el Scudetto. Cremonese, que tuvo al paraguayo Antonio Sanabria entre los suplentes, cae en zona de descenso.

Por ABC Color

Para conseguir el título el domingo, el Inter necesitaba ganar ese día al Torino y los tropiezos de AC Milan, también el domingo ante la Juventus, y del Napoli este viernes. No se cumplió la primera premisa y el Napoli se pone segundo con 69 puntos, a nueve unidades del Inter (78) y con tres más que el Milan (66) .

El partido de este viernes en el estadio Diego Maradona apenas tuvo historia y fue un monólogo del club vigente campeón de Italia. El escocés Scott McTominay abrió el marcador ya en el minuto 3 y el Napoli amplió la cuenta en un momento de gran valor psicológico, en el descuento de la primera mitad, gracias a un tanto en contra de Filippo Terracciano (45’) y a una diana del belga Kevin De Bruyne (45+3’).

Esos dos zarpazos permitieron una segunda mitad muy tranquila, en la que el brasileño Alisson Santos (52’) puso el cuarto y definitivo.

Con su derrota, la Cremonese se complica la permanencia y cae incluso a puestos de descenso (18º) , ahora con una peor diferencia de goles (-25 contra -24) que el Lecce (17º) , que visita el sábado al Hellas Verona (19º).

* Programa. Viernes: Napoli 4-Cremonese 0

Sábado: 10:00 Parma-Pisa; 13:00 Bolonia- Roma (ESPN4); 15:45 Hellas Verona- Lecce.

Domingo: 07:30 Fiorentina-Sassuolo (ESPN); 10:00 Génova-Como; 13:00 Torino-Inter; 15:45 Milan-Juventus (ESPN).

Lunes: 13:30 Cagliari-Atalanta (ESPN3); 15:45 Lazio-Udinese.

* Top 10: Inter 78 puntos, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bolonia 48, Lazio 47, Sassuolo 45