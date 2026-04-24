Napoli golea 4-0 a Cremonese y aplaza el Scudetto del Inter

Para conseguir el título el domingo, el Inter necesitaba ganar ese día al Torino y los tropiezos de AC Milan, también el domingo ante la Juventus, y del Napoli este viernes. No se cumplió la primera premisa y el Napoli se pone segundo con 69 puntos, a nueve unidades del Inter (78) y con tres más que el Milan (66) .

El partido de este viernes en el estadio Diego Maradona apenas tuvo historia y fue un monólogo del club vigente campeón de Italia. El escocés Scott McTominay abrió el marcador ya en el minuto 3 y el Napoli amplió la cuenta en un momento de gran valor psicológico, en el descuento de la primera mitad, gracias a un tanto en contra de Filippo Terracciano (45’) y a una diana del belga Kevin De Bruyne (45+3’).

Esos dos zarpazos permitieron una segunda mitad muy tranquila, en la que el brasileño Alisson Santos (52’) puso el cuarto y definitivo.

Con su derrota, la Cremonese se complica la permanencia y cae incluso a puestos de descenso (18º) , ahora con una peor diferencia de goles (-25 contra -24) que el Lecce (17º) , que visita el sábado al Hellas Verona (19º).

* Programa. Viernes: Napoli 4-Cremonese 0

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sábado: 10:00 Parma-Pisa; 13:00 Bolonia- Roma (ESPN4); 15:45 Hellas Verona- Lecce.

Domingo: 07:30 Fiorentina-Sassuolo (ESPN); 10:00 Génova-Como; 13:00 Torino-Inter; 15:45 Milan-Juventus (ESPN).

Lunes: 13:30 Cagliari-Atalanta (ESPN3); 15:45 Lazio-Udinese.

* Top 10: Inter 78 puntos, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bolonia 48, Lazio 47, Sassuolo 45