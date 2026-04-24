Pellegrini: "Fuimos superiores"

“Siempre se necesitan los tres puntos. Pero creo que fuimos superiores aquí al Real Madrid. Controlamos el partido y merecíamos desde antes haber hecho algún gol más”, dijo el chileno, para quien, no obstante, "las ocasiones hay que concretarlas: tuvimos cuatro remates en los últimos minutos del primer tiempo, luego igual".

Indicó que hicieron "un buen partido en términos generales" y "sacar el punto al final es un buen punto”.

“No fue fácil armar el once inicial, nos enfrentábamos al Madrid y queríamos posesión de balón. Decidimos cambiar el esquema con Roca, dejando a Fornals más suelto. Luego metimos a Isco y a Gio. Se fueron juntando y tuvimos ocasiones hasta que se concretó”, explicó.

Sobre una posible falta en el gol de Bellerín, comentó que vio "la acción como un manoteo, quizás el jugador del Madrid se dejó caer más. No fue como para pitar falta; hay muchas acciones así en los partidos”, consideró.