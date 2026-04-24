Pellegrini y Arbeloa introducen cuatro cambios en sus onces

En el cuadro madridista, lo más destacado es el regreso a la titularidad de Thiago Pitarch, mientras que también son novedad Antonio Rüdiger en el eje de la zaga, Ferland Mendy en el lateral izquierdo y Brahim Díaz en el extremo.
Por parte bética, son novedad respecto al duelo ante el Girona Héctor Bellerín, Álvaro Fidalgo, Ricardo Rodríguez y Antony dos Santos.
Pellegrini apuesta de inicio por Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo, Fidalgo, Amrabat, Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández.
El cuadro madridista forma de salida con Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Brahim, Valverde, Thiago Pitarch, Bellingham; Mbappé y Vinicius.