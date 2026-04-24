Fútbol Internacional
24 de abril de 2026 - 15:10

Pellegrini y Arbeloa introducen cuatro cambios en sus onces

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Sevilla, 24 abr (EFE).- El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, y el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salen este viernes en La Cartuja con sendos onces con cuatro variaciones cada uno respecto a la pasada jornada,

Por EFE

En el cuadro madridista, lo más destacado es el regreso a la titularidad de Thiago Pitarch, mientras que también son novedad Antonio Rüdiger en el eje de la zaga, Ferland Mendy en el lateral izquierdo y Brahim Díaz en el extremo.

Por parte bética, son novedad respecto al duelo ante el Girona Héctor Bellerín, Álvaro Fidalgo, Ricardo Rodríguez y Antony dos Santos.

Pellegrini apuesta de inicio por Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo, Fidalgo, Amrabat, Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández.

El cuadro madridista forma de salida con Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Brahim, Valverde, Thiago Pitarch, Bellingham; Mbappé y Vinicius.