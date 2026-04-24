Real Madrid empata y Mbappé hace sonar la alarma

El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido. “Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona”, explicó Álvaro Arbeloa, su técnico, al término del encuentro

Un gol de Vinicius (17’) había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3’), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que este sábado visita al Getafe (11:15, por ESPN) con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

El “10” del Barça se perderá lo que resta de temporada a la espera de ver si llega para el Mundial.

La alarma también sonó para el Real Madrid ayer cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80’) tras solicitar el propio jugador el cambio.

La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial de 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse, una vez finalice la actual fecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Programa: Betis 1-Real Madrid 1.

Sábado: 09:00 Alavés-Mallorca (ESPN); 11:15 Getafe-Barcelona (ESPN); 13:30 Valencia-Girona; 16:00 Atlético de Madrid-Athletic Bilbao.

Domingo: 09:00 Rayo- Real Sociedad; 11:15 Real Oviedo-Elche; 13:30 Osasuna- Sevilla (ESPN); 16:00 Villarreal-Celta (ESPN4).

Lunes: 16:00 Espanyol-Levante (ESPN3).

* Top 10: Barcelona 82 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 61, Atlético Madrid 57, Betis 50, Getafe 44, Celta 44, Real Sociedad 42, Athletic 41, Osasuna 39.