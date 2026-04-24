Valverde espera a un Atlético "de alto nivel" a pesar de su "terrible" calendario

"El Atlético está teniendo un calendario terrible. Juega unos cuartos de Champions, el fin de semana una final de Copa y según acaba dos partidos de Liga y una semifinal. Es algo a tener en cuenta y que le da mucho mérito a la temporada que están haciendo", destacó Valverde en la rueda de prensa previa.

El técnico del conjunto bilbaíno no cree que el conjunto colchonero se despiste demasiado porque cree que "la mejor manera de preparar" el encuentro ante el Arsenal es "viniendo de una victoria".

"Juegan en su casa con responsabilidad. No sé si harán más o menos cambios, pero mi pensamiento también sería el preparar el partido del miércoles con una victoria", apostilló Valverde, quien relativizó la serie de cuatro derrotas consecutivas que encadena el Atlético en la Liga.

"Este año en la fisonomía de liga hay una distancia bastante grande entre los cuatro primeros y el resto y creo que han ido repartiendo esfuerzos y centrándose también en otras competiciones. Ha llegado a la final de Copa y está a un paso de la de Champions. No se pueden jugar más partidos, es una barbaridad", reflexionó.

Acerca del Athletic, el técnico avanzó que espera contar con Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez, recuperados de distintos problemas físicos derivados del encuentro frente a Osasuna para una cita que encaran con la "prioridad" de mejorar sus prestaciones como visitantes.

"Fuera de casa no estamos jugando bien. Nos están faltando cosas en estos partidos y las tenemos que revertir. Hemos sido un equipo bastante fiable durante bastante tiempo y en el último mes no lo estamos siendo", dijo.

Por último, Valverde recalcó que aunque la primera meta del Athletic "viniendo de donde venimos es asegurarnos esa salvación". "Mientras tengas algo de fuego en tu casa no puedes estar pensando en otra cosa más que en apagarlo. Nuestra intención es apurar cada partido para sumar puntos y poder tener otros objetivos", concluyó.