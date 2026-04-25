Almada: La estadística dice que el 90% de las decisiones del VAR ha sido contra el Oviedo

"El Elche es un equipo que siempre ha intentado tener el balón, amplitud, gente por dentro. Es un buen equipo, con un proceso de trabajo de dos años y que conoce muy bien las ideas del entrenador. El domingo será muy complicado", dijo sobre el Elche de Eder Sarabia el entrenador carbayón en sala de prensa, antes del último entrenamiento de los suyos antes de una cita clave.

El Oviedo solo ha tenido dos entrenamientos entre el empate cosechado ante el Villarreal y el duelo de este domingo ante el Elche, así que Almada reconoció que "seguramente habrá alguna rotación" y que "hay una diferencia grande entre un futbolista al 50% y otro al 100%".

"Pelearemos pase lo que pase. Nuestra idea es ganar, tenemos que demostrar dentro de la cancha, es nuestra intención. Ya pensaremos en lo que viene", concluyó el preparador oviedista al ser preguntado por lo que supone el partido y lo que podría pasar si el Real Oviedo no consigue el triunfo.

El Oviedo, que llega a este encuentro como colista de Primera, a seis puntos de la permanencia y tras una racha de dos victorias y un empate en las últimas jornadas, recupera al uruguayo Nico Fonseca para el encuentro del domingo.