Barcelona, con 11 puntos de ventaja y 15 por disputarse

El Barcelona se acercó a su segundo título consecutivo de La Liga después de que Fermín López y Marcus Rashford anotaran para ayudar a conseguir su primera victoria en Getafe en seis temporadas el sábado.

Los azulgranas sacan así partido del tropezón sufrido por el Real Madrid el viernes en Sevilla, donde el equipo de la capital no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.

Fermín dedicó su gol, marcado en el minuto 45, al lesionado Lamine Yamal, máximo goleador y asistente del Barcelona, ​​que se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular, pero espera estar en forma para el Mundial con España.

* El Barcelona aumentó su ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, a unos contundentes 11 puntos a falta de tan solo cinco jornadas, incluyendo un clásico entre ambos equipos en el Camp Nou el 10 de mayo.

* Definición. Si el Barça gana en Pamplona (vs. Osasuna, mayo 2) y el Madrid no gana en el RCDE Stadium (vs. Espanyol, mayo 3), habrá campeón la semana que viene y pasillo en el clásico (en el Camp Nou, mayo 10).

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Resultados y goleadores:

* Alavés 2-Mallorca 1. Goles: 18’ Jan Virgili (M); 56’, 69’ Toni Martínez (A). Ast: 18.167.

* Getafe 0-Barcelona 2. Goles: 45’ Fermín López, 74’ Marcus Rashford (B). Ast: 9.487.

* Valencia 2-Girona 1. Goles: 51’ Largie Ramazani, 60’ Umar Sadiq (V); 63’ Joel Roca (G). Ast: 44.394.

* Atlético Madrid 3-Athletic Bilbao 2. Goles: 23’ Aitor Paredes, 90+7’ Gorka Guruzeta (AB); 49’ Antoine Griezmann, 54’, 90+3’ Alexander Sørloth (AM). Ast: 56.598.

-Viernes:

* Betis 1-Real Madrid 1. Goles: 17’ Vinícius Júnior (RM); 90+4’ Héctor Bellerín (B). Ast: 54.348.

Domingo: 09:00 Rayo- Real Sociedad; 11:15 Real Oviedo-Elche; 13:30 Osasuna- Sevilla (ESPN); 16:00 Villarreal-Celta (ESPN4).

Lunes: 16:00 Espanyol- Levante (ESPN3).

* Top 10: Barcelona 85 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 62, Atlético Madrid 60, Betis 50, Getafe 44, Celta 44, Real Sociedad 42, Athletic 41, Osasuna 39.