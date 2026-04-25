El Bayern estrena su título en Bundesliga con una gran remontada en Maguncia

En vísperas de la importante visita del martes al Paris Saint-Germain, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern viajó a orillas del Rin excesivamente relajado para este duelo de la 31ª jornada, en el que Vincent Kompany hizo rotaciones pensando en la capital francesa.

El Maguncia lo aprovechó y a la media hora ya se había adelantado con los tantos de Dominik Kohr (minuto 15’) y Paul Nebel (29’), a lo que añadió un tercer tanto en el descuento de la primera mitad, obra del surinamés Sheraldo Becker (45+2) .

Todo parecía apuntar a una pequeña cura de humildad para el gigante bávaro, que despertó sin embargo después del descanso para reconducir la situación. Harry Kane y Michael Olise, inicialmente suplentes, entraron en juego en el inicio de la segunda mitad y Jamal Musiala lo hizo en el 57’. Los tres fueron determinantes para la victoria.

El senegalés Nicolas Jackson, de cabeza a centro de Konrad Laimer, inició en el 53’ la “Operación Remontada” , que continuó en el 73’ con un disparo ajustado al palo de Olise. Cuando se entraba en la recta final, el Bayern protagonizó ya su brillante adelantamiento, primero con el tanto del empate provisional de Musiala (80’) y finalmente con el definitivo de Kane (83’) para la victoria visitante.

* Harry Kane suma 33 goles en este curso de la Bundesliga. Está a ocho del récord en una misma temporada, que ostenta el polaco Robert Lewandowski (41 en la 2020-2021, también con el Bayern). Le quedan tres partidos por delante.

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* El Bayern suma ahora 82 puntos y su principal aliciente en lo queda de Bundesliga es saber su puedo igualar el récord de 91 unidades en una misma temporada, que estableció el Bayern de Jupp Heynckes en la 2012-2013. Para ello el equipo de Vincent Kompany debe ganar los tres encuentros ligueros que le quedan, ante Heidenheim, Colonia y Wolfsburgo

Resultados de la 31ª jornada:

Viernes: RB Leipzig 3-Unión Berlín 1.

Sábado: Maguncia 3-Bayern Munich 4; Colonia 1- Bayer Leverkusen 2; Augsburgo 1- Eintracht Frankfurt 1; Heidenheim 2- St Pauli 0; Wolfsburgo 0- B. Mönchengladbach 0; Hamburgo 1- Hoffenheim 2.

Domingo: 10:30 Stuttgart- Werder Bremen (ESPN2); 12:30 Borussia Dortmund-Friburgo.

* Top 10: Bayern 82 puntos (campeón), Dortmund 64, Leipzig 62, Hoffenheim 57, Stuttgart 56, Leverkusen 55, Eintracht 43, Friburgo 43, Augsburgo 37, Maguncia 34.

-Goleadores: Con 33: Harry Kane (Bayern). Con 18: Deniz Undav (Stuttgart). Con 15: Luis Díaz (Bayern).

Fuente: AFP