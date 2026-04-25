El Manchester City remonta al Southampton y pasa a la final de la FA Cup

El equipo de Pep Guardiola se quedó así con el primer boleto para la final del 16 de mayo en Wembley, contra Chelsea o Leeds, que se miden el domingo (11:00, ESPN) en la segunda semifinal.

Esta penúltima ronda de la insigne FA Cup se juega también en Wembley, el templo londinense del fútbol inglés, y allí el Southampton, quinto del Championship (2ª división) , dio una lección de dignidad y solidez defensiva ante un adversario de una calidad evidentemente muy superior.

Después del descanso, el Manchester City monopolizó la posesión y las ocasiones, aunque fue el Southampton el que marcó primero, con un disparo de Finn Azaz en el 79’.

Las alarmas se disparaban pero duraron poco activas: Jérémy Doku las apagó igualando con un certero disparo en el 82’ y luego un misil del español Nico González (87’) dio la victoria a los Sky Blues.

* El City sigue adelante en su búsqueda del triplete nacional, después de haber conquistado ya la Copa de la Liga y de estar en plena pelea con el Arsenal por el título en la Premier.