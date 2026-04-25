Fútbol Internacional
25 de abril de 2026 - 15:51

El Manchester City remonta al Southampton y pasa a la final de la FA Cup

El centrocampista español del Manchester City, Nico González, número 14, anota el gol de la victoria durante el partido de semifinales de la FA Cup inglesa entre el Manchester City y el Southampton en el estadio de Wembley, Londres, el 25 de abril de 2026. (Foto de Adrian DENNIS / AFP)
El centrocampista español del Manchester City, Nico González, número 14, anota el gol de la victoria durante el partido de semifinales de la FA Cup inglesa entre el Manchester City y el Southampton en el estadio de Wembley, Londres, el 25 de abril de 2026. (Foto de Adrian DENNIS / AFP)182709+0000 ADRIAN DENNIS

El ultrafavorito Manchester City reaccionó a tiempo y remontó para ganar 2-1 al Southampton, un club de la segunda división que plantó una resistencia mayor de la esperada, este sábado en la primera semifinal de la Copa de Inglaterra.

Por ABC Color

El equipo de Pep Guardiola se quedó así con el primer boleto para la final del 16 de mayo en Wembley, contra Chelsea o Leeds, que se miden el domingo (11:00, ESPN) en la segunda semifinal.

Esta penúltima ronda de la insigne FA Cup se juega también en Wembley, el templo londinense del fútbol inglés, y allí el Southampton, quinto del Championship (2ª división) , dio una lección de dignidad y solidez defensiva ante un adversario de una calidad evidentemente muy superior.

Después del descanso, el Manchester City monopolizó la posesión y las ocasiones, aunque fue el Southampton el que marcó primero, con un disparo de Finn Azaz en el 79’.

Las alarmas se disparaban pero duraron poco activas: Jérémy Doku las apagó igualando con un certero disparo en el 82’ y luego un misil del español Nico González (87’) dio la victoria a los Sky Blues.

* El City sigue adelante en su búsqueda del triplete nacional, después de haber conquistado ya la Copa de la Liga y de estar en plena pelea con el Arsenal por el título en la Premier.