La Roma gana en Bolonia y se aproxima a la zona Champions

Con 61 puntos, el equipo de la capital se distancia provisionalmente tres puntos del Como (6º), que el domingo visita al Génova (14º), y se aproxima por el momento a dos puntos del ansiado cuarto puesto de la Juventus, que tiene un partido difícil el domingo, ante el AC Milan (3º) en San Siro.
El neerlandés Donyell Malen (7’) y el marroquí Neil El Aynaoui (45+2’) firmaron los dos tantos romanos en el estadio Renato Dall’Ara.
* Parma aseguró su permanencia en la Serie A tras ganar ayer de local 1-0 a un Pisa que quedó virtualmente condenado al descenso a falta de otras fechas para el cierre del campeonato italiano de fútbol.
* Napoli ganó el viernes 4-0 al Cremonese y retrasó, al menos por este fin de semana, una coronación anticipada del Inter, que hoy visita al Torino.
Resultados y goleadores de la 34ª jornada:
* Parma 1-Pisa 0. Gol: 82’ Nesta Elphege (Par).
* Bolonia 0-Roma 2. Goles: 7’ Donyell Malen, 45+2’ Neil El Aynaoui (R).
* Hellas Verona 0-Lecce 0.
-Viernes:
* Napoli 4-Cremonese 0. Goles: 3’ Scott McTominay, 45’ Filippo Terracciano, en contra, 45+3’ Kevin De Bruyne, 52’ Alisson Santos (N). Incidencia: 83’ Scott Mc Tominay (N) falló un penal.
Domingo: 07:30 Fiorentina-Sassuolo (ESPN); 10:00 Génova-Como; 13:00 Torino-Inter; 15:45 Milan-Juventus (ESPN).
Lunes: 13:30 Cagliari-Atalanta (ESPN3); 15:45 Lazio- Udinese.
* Top 10: Inter 78 puntos, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bolonia 48, Lazio 47, Sassuolo 45.
Fuente: AFP