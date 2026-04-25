25 de abril de 2026 - 18:34

La Roma gana en Bolonia y se aproxima a la zona Champions

234 BOLONIA (Italia), 25/04/2026.- Torbjörn Heggem (izq.) del Bologna y Matías Soule de la Roma en acción durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre el Bologna FC y la AS Roma en Bolonia, Italia, el 25 de abril de 2026. (Italia) EFE/EPA/SERENA CAMPANINI
234 BOLONIA (Italia), 25/04/2026.- Torbjörn Heggem (izq.) del Bologna y Matías Soule de la Roma en acción durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre el Bologna FC y la AS Roma en Bolonia, Italia, el 25 de abril de 2026. (Italia) EFE/EPA/SERENA CAMPANINISERENA CAMPANINI

La Roma (5º) cumplió su misión de este sábado al ganar 2-0 en Bolonia, en su compromiso de la 34ª jornada de la Serie A, y enviar una dosis de presión a sus competidores en la lucha por entrar en el Top 4 clasificatorio para la próxima Liga de Campeones.

Con 61 puntos, el equipo de la capital se distancia provisionalmente tres puntos del Como (6º), que el domingo visita al Génova (14º), y se aproxima por el momento a dos puntos del ansiado cuarto puesto de la Juventus, que tiene un partido difícil el domingo, ante el AC Milan (3º) en San Siro.

El neerlandés Donyell Malen (7’) y el marroquí Neil El Aynaoui (45+2’) firmaron los dos tantos romanos en el estadio Renato Dall’Ara.

* Parma aseguró su permanencia en la Serie A tras ganar ayer de local 1-0 a un Pisa que quedó virtualmente condenado al descenso a falta de otras fechas para el cierre del campeonato italiano de fútbol.

* Napoli ganó el viernes 4-0 al Cremonese y retrasó, al menos por este fin de semana, una coronación anticipada del Inter, que hoy visita al Torino.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la 34ª jornada:

* Parma 1-Pisa 0. Gol: 82’ Nesta Elphege (Par).

* Bolonia 0-Roma 2. Goles: 7’ Donyell Malen, 45+2’ Neil El Aynaoui (R).

* Hellas Verona 0-Lecce 0.

-Viernes:

* Napoli 4-Cremonese 0. Goles: 3’ Scott McTominay, 45’ Filippo Terracciano, en contra, 45+3’ Kevin De Bruyne, 52’ Alisson Santos (N). Incidencia: 83’ Scott Mc Tominay (N) falló un penal.

Domingo: 07:30 Fiorentina-Sassuolo (ESPN); 10:00 Génova-Como; 13:00 Torino-Inter; 15:45 Milan-Juventus (ESPN).

Lunes: 13:30 Cagliari-Atalanta (ESPN3); 15:45 Lazio- Udinese.

* Top 10: Inter 78 puntos, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bolonia 48, Lazio 47, Sassuolo 45.

Fuente: AFP