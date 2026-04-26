10 datos de la jornada 32

Ganador en Getafe por 0-2, el Barcelona ya siente suya LaLiga EA Sports, con once puntos a falta de quince por jugarse, después de su imponente marca en las últimas 23 jornadas, en las que ha vencido 21 de sus encuentros, con 63 de los últimos 69 puntos en su poder.

La competencia por la Liga ya es casi imposible para el Real Madrid, que ha perdido siete de los últimos 12 puntos por los que ha competido en las cuatro jornadas más recientes. Este viernes sólo empató con el Betis (1-1), con un gol de Héctor Bellerín para el conjunto verdiblanco en la última acción del encuentro. Antes había ganado al Alavés (2-1), había igualado con el Girona (1-1) y había perdido con el Mallorca (2-1).

Héctor Bellerín anotó el gol del empate del Betis frente al Real Madrid. Su segundo tanto del curso. El primero también sirvió para nivelar un marcador adverso en el mismo escenario, el estadio La Cartuja de Sevilla, contra el Celta, también para el 1-1, el pasado 15 de marzo.

La victoria por 2-1 contra el Celta mantiene al Villarreal en racha como local, con cinco triunfos seguidos en LaLiga EA Sports en el estadio de la Cerámica. Además de este domingo, antes se impuso por 4-1 al Espanyol, por 2-1 al Valencia, por 2-1 al Elche y por 3-1 a la Real Sociedad.

Pablo Barrios regresó a la titularidad con el Atlético de Madrid este sábado, dos meses y 20 días después de su última aparición en el once inicial de Simeone, el pasado 5 de febrero en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis, cuando sufrió una lesión muscular. Este sábado, en el triunfo por 3-2 contra el Athletic, volvió a padecer un percance muscular en el minuto 57, que lo apartará de la eliminatoria con el Arsenal.

El Rayo Vallecano salvó un punto en su estadio con un gol de Alemao frente a la Real Sociedad (3-3) para seguir camino de la permanencia y sumar su séptimo partido invicto consecutivo como local, con cuatro triunfos (3-0 a Atlético de Madrid y Oviedo y 1-0 a Elche y Espanyol) y tres empates (1-1 con el Athletic y el Levante, aparte del citado 3-3 de este domingo).

El Girona, derrotado por 2-1 contra el Valencia en Mestalla, tan solo ha ganado tres de sus últimos 13 encuentros en LaLiga EA Sports, con la amenaza del descenso cada vez más cercana, con nada más cuatro puntos de ventaja ya sobre el antepenúltimo de la clasificación.

Toni Martínez marcó los dos goles de la remontada del Alavés frente al Mallorca para salir de la zona de descenso (2-1). El atacante ha anotado seis tantos en las últimas cinco jornadas para el conjunto vitoriano, que sumó dos victorias y dos empates y sufrió una derrota en ese recorrido más reciente.

El Elche doblegó este domingo por 1-2 al Oviedo para alcanzar las últimas cinco jornadas en su mejor racha de la temporada, con tres triunfos consecutivos que lo acercan a la salvación, tras imponerse sucesivamente al Valencia (1-0), al Atlético de Madrid (3-2) y al conjunto asturiano. Además, ha sumado doce de los últimos quince puntos en juego.

El Sevilla, con cinco derrotas en las últimas seis jornadas, tras el 2-1 de este domingo en El Sadar contra Osasuna, termina la jornada en zona de descenso por primera vez desde la segunda cita del campeonato. No había estado en las últimas tres posiciones desde entonces, el pasado mes de agosto.