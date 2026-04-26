Almada: "Regalamos 45 minutos"

"Desde mi punto de vista, nos golpearon muchísimo los dos goles tan al inicio del Elche. El golpe anímico más importante es recibir un gol pronto y nos pasó dos veces. Jugamos muy mal en el primer tiempo, después mejoramos", explicó el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Preguntado por las rotaciones realizadas en la defensa, Almada aseguró que "eran inevitables" y que, aunque han mejorado en ese aspecto, le gustaría que la plantilla "estuviese a un nivel más alto en lo físico".

"El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan. Vamos a seguir peleando, conozco a los jugadores y van a luchar hasta lo que no tengan", concluyó Guillermo Almada sobre las opciones de permanencia de un Oviedo que es colista y está a siete puntos de la permanencia.