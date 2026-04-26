Chelsea se cita con el City en la final de la FA Cup

El pulso decisivo por el trofeo será el 16 de mayo en Wembley, el mítico estadio londinense en el que se han jugado este fin de semana las dos semifinales.

El sábado, el City había remontado en los minutos finales para ganar 2-1 al Southampton, de la segunda división, en la primera semifinal.

El partido de este domingo no llegaba precisamente en el mejor momento anímico para el Chelsea, en plena crisis de resultados y solo cuatro días después del despido de su entrenador Liam Rosenior, que será reemplazado hasta el final de curso por el interino Calum McFarlane.

En el duelo de este domingo ante 82.500 hinchas en Wembley, todo se decidió con un gol de cabeza de Enzo Fernández, que remató a la red un centro de su compañero Pedro Neto en el 23.

* Para el Chelsea será su primera final de la insigne FA Cup desde 2022, cuando perdió ante el Liverpool.

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* El Manchester City, por contra, es una presencia fija en los últimos años y jugará su cuarta final seguida en el torneo. Ganó la de 2023 y perdió luego en 2024 y 2025.