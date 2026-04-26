El argentino Farré llega al banco de Palestino a 3 días de partido con Gremio

"Nuestro nuevo entrenador asumirá inmediatamente y tendrá su estreno en el banquillo tricolor este miércoles cuando enfrentemos a Gremio, en un encuentro válido por la tercera fecha del Grupo F de la Conmebol Sudamericana", precisó el club.

Palestino, colista con un punto de seis posibles del Grupo F, que lidera con seis el Torque uruguayo, recibirá a Gremio, segundo con tres, en el Estadio de La Cisterna en Santiago.

El grupo lo completa el Deportivo Riestra, tercero con un punto.

El club árabe perdió el pasado jueves en la Liga chilena por 0-1 ante el colista Deportes Concepción, resultado que lo tiene décimo con 14 puntos y que produjo la partida de Muñoz.

Farré llega a Chile tras su salida en marzo pasado del equipo Aldosivi, de la primera división argentina, en el que estuvo desde septiembre de 2025 y dirigió 19 partidos con un balance de 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

En su anuncio, el club chileno destacó el recorrido del técnico desde sus inicios como ayudante técnico del argentino Ricardo Zielinski y sus pasos como entrenador en Belgrano de Córdoba (2021-2024) y el peruano Sporting Cristal (2024-2025).

"Su regularidad, experiencia y compromiso lo ubicaron como una figura respetada en cada uno de los clubes que dirigió", añade el comunicado.