El Sevilla pierde con Osasuna y cae a la zona de descenso

El Sevilla está en la 18ª plaza, la primera de descenso a Segunda División, a un punto del Mallorca, que marca la salvación.

En la lucha por la permanencia, el Elche dio un paso más por alejarse de la zona de peligro al ganar 2-1 al colista Oviedo con los goles de Pedro Bigas (6) y Gonzalo Villar (16) .

En la lucha por el título, el Barcelona se impuso el sábado por 2-0 al Getafe y sacó ventaja de 11 puntos al Real Madrid, que había empatado el viernes 1-1 con el Betis.

Resultados y goleadores:

* Rayo Vallecano 3-Real Sociedad 3. Goles: 22’ y 76¿ Mikel Oyarzabal, el 2° de penal, 63’ Orri Óskarsson (RS); 30’ Sergio Camello, 84’ Florian Lejeune, 90+9’ Alexandre Alemao (RV). Exp: 90+12’ Isi Palazón (RV). Ast: 13.000.

* Real Oviedo 1-Elche 2. Goles: 6’ Pedro Bigas, 16’ Gonzalo Villar (E); 76’ Ilyas Chaira (RO). Exp: 90+5’ Germán Valera (E). Ast: 25.615.

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* Osasuna 2-Sevilla 1. Goles: 69’ Neal Maupay (S); 80’ Raúl García, 90+9’ Alejandro Catena (O). Ast: 20.541.

* Villarreal 2-Celta 1. Goles: 2’ Gerard Moreno, de penal, 29’ Nicolás Pepe (V); 73’ Borja Iglesias, de penal (C). Ast: 16.892.

-Sábado:

* Alavés 2-Mallorca 1. Goles: 18’ Jan Virgili (M); 56’, 69’ Toni Martínez (A). Ast: 18.167.

* Getafe 0-Barcelona 2. Goles: 45’ Fermín López, 74’ Marcus Rashford (B). Ast: 9.487.

* Valencia 2-Girona 1. Goles: 51’ Largie Ramazani, 60’ Umar Sadiq (V); 63’ Joel Roca (G). Ast: 44.394.

* Atlético Madrid 3-Athletic Bilbao 2. Goles: 23’ Aitor Paredes, 90+7’ Gorka Guruzeta (AB); 49’ Antoine Griezmann, 54’, 90+3’ Alexander Sørloth (AM). Ast: 56.598.

-Viernes:

* Betis 1-Real Madrid 1. Goles: 17’ Vinícius Júnior (RM); 90+4’ Héctor Bellerín (B). Ast: 54.348.

Lunes: 16:00 Espanyol- Levante (ESPN3).

* Top 10: Barcelona 85 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 65, Atlético Madrid 60, Betis 50, Getafe 44, Celta 44, Real Sociedad 43, Osasuna 42, Athletic 41.

-Goleadores: Con 24: Kylian Mbappé (R. Madrid). Con 21: Vedat Muriqi (Mallorca). Con 16: Lamine Yamal (Barcelona), Ante Budimir (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).