Olimpia cae ante Libertad, pero sigue firme en la cima del fútbol paraguayo

Libertad hizo valer su localía con las dianas de Federico Carrizo (30), Alexis Fretes (38) y Gustavo Aguilar (49). Pero cuando parecía tener el partido encaminado, la expulsión de Álvaro Campuzano a los 59 minutos provocó la reacción de Olimpia, que descontó con las dianas de Gustavo Vargas (66) y Mateo Gamarra (70).

Con el resultado, Olimpia sigue líder con 39 puntos, cinco más que el escolta Cerro Porteño, que el viernes igualó 1-1 ante Sportivo Ameliano.

En el otro resultado de hoy, el 2 de Mayo rescató un empate como local ante el Guaraní, que jugó más de una hora con un futbolista menos.

Diego Fernández abrió el marcador para Guaraní a los diez minutos, pero tras quedarse con diez efectivos el equipo aborigen se replegó y Fernando Cáceres anotó la igualdad a los 57.

Guaraní tuvo arrestos para volver a ponerse en ventaja con el gol de Patricio Coronel en la fracción 62, pero Diego Acosta sentenció la definitiva igualdad a los 79 minutos.

El sábado, el argentino Iván Maggi anotó un doblete para comenzar a liderar la tabla de goleadores con diez tantos y guió el triunfo 2-1 del Sportivo Luqueño ante Trinidense, que descontó por intermedio de Clementino González.

La jornada se inició el viernes con el empate 1-1 a puertas cerradas entre el local Cerro Porteño y el Sportivo Ameliano.

En este choque, que se jugó sin público como parte de la sanción al Ciclón de Barrio Obrero tras los hechos de violencia en los que estuvo involucrada su hinchada en el clásico ante Olimpia la fecha pasada, el argentino-alemán Mateo Klimowicz puso en ventaja a Cerro Porteño apenas a los cinco minutos, al aprovechar un balón suelto en el área tras una mala salida del cuadro visitante.

Pero Raúl Cabral igualó las acciones en la fracción 56 del cotejo.

En el otro partido del viernes, Nacional vino de atrás para imponerse 2-1 a Recoleta con los goles de Roque Santa Cruz, a los 50 minutos, y el argentino Ignacio Bailone, a los 85.

Allan Wlk había adelantado a Recoleta -que jugó con 10 hombres desde la fracción 43 por la expulsión de Alexander Franco- a los 9 minutos.