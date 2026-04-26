Racing consigue su primer título en el fútbol uruguayo

Guillermo Cotugno fue el encargado de traspasar las redes para darle al conjunto del barrio Sayago capitalino su primer trofeo de la Primera División a falta de dos fechas para el final.

Por su parte, Peñarol no supo aprovechar la oportunidad para acercarse al campeón al caer con pizarra de 0-1 ante el Wanderers y quedar a siete puntos de diferencia con 23 unidades.

En tanto, el Deportivo Maldonado tampoco pudo ante el Albion en choque que finalizó con pizarra de 1-2 para quedar con la misma de punto que los aurinegros.

En otros escenarios, el Liverpool igualó 1-1 ante el Juventud en resultado en el que los negriazules anunciaron la salida del entrenador Gustavo Ferrín y la llegada del experimentado Jorge Fossati quien regresa al fútbol uruguayo tras su paso por el fútbol peruano.

El exentrenador de la selección uruguaya regresa a dirigir a su país luego de que entre 2019 y 2022 dirigiera al River Plate y Danubio, respectivamente. Según anunció el equipo capitalino en su cuenta de X, Fossati tomará las riendas del plantel el próximo lunes.

Además, el Montevideo City Torque despachó con marcador de 4-1 al Boston River mientras que Nacional sumó un nuevo revés y en esta ocasión ante el Danubio con pizarra de 1-2.

Por su parte, Central Español superó 3-1 a Cerro mientras que el telón de la decimotercera fecha bajará este lunes con el partido entre Defensor Sporting y Progeso.