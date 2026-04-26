Spirit y Gotham golean con Leicy Santos, Claudia Martínez y Esther de protagonistas

El San Diego Wave, que ganó por 2-3 al Denver Summit, se mantiene líder del campeonato con 15 puntos, a dos del Portland Thorns, que este domingo derrotó 1-2 al Angel City.

Al Spirit, el triunfo le sirve para escalar a la sexta posición con 9 puntos, a seis del líder.

Tras un inicio difícil de temporada, las jugadoras del entrenador catalán Adrián González se dieron un festín a costa de Kansas City, uno de los grandes dominadores de la NWSL las últimas campañas.

La colombiana Leicy Santos firmó un doblete, la paraguaya Claudia Martínez se estrenó como goleadora en la NWSL y Trinity Rodman anotó su primer tanto de la temporada.

El Gotham, por su lado, también subió plazas en la tabla gracias a su triunfo por 3-0 ante el Bay FC, una goleada que cerró de penalti la española Esther González. Las jugadoras de Juan Carlos Amorós, vigentes campeonas, son ahora novenas en la tabla con 8 puntos.